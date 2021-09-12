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    Sivas'ta aç tilkiyi elleriyle beslediler

    Görev başındaki sağlık çalışanları, yemek arayan tilkiyi elleriyle besledi. Tilkinin karnını doyurma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 11:20
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    Sivas'ta aç tilkiyi elleriyle beslediler

    Sivas’ta birçok hastanın yardımına koşan acil tıp teknisyenleri hayvanları da unutmuyor.

    Geçtiğimiz günlerde Sivas Nuri Demirağ’a Havalimanında görevli sağlık çalışanları havalimanı dış bahçesinde bir tilki fark etti.

    KARNINI DOYURAN TİLKİ KAMERADA

    Tilkinin aç kaldığını düşünen sağlık çalışanları tilkinin yanına kadar gitti. Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.

    Tilkiye ekmek veren sağlık çalışanlarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sivas ta aç tilkiyi elleriyle beslediler #1

    Sivas ta aç tilkiyi elleriyle beslediler #2

    Sivas ta aç tilkiyi elleriyle beslediler #3

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