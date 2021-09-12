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- Sivas'ta aç tilkiyi elleriyle beslediler
Sivas'ta aç tilkiyi elleriyle beslediler
Görev başındaki sağlık çalışanları, yemek arayan tilkiyi elleriyle besledi. Tilkinin karnını doyurma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 12.09.2021 - 11:20
Sivas’ta birçok hastanın yardımına koşan acil tıp teknisyenleri hayvanları da unutmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Sivas Nuri Demirağ’a Havalimanında görevli sağlık çalışanları havalimanı dış bahçesinde bir tilki fark etti.
KARNINI DOYURAN TİLKİ KAMERADA
Tilkinin aç kaldığını düşünen sağlık çalışanları tilkinin yanına kadar gitti. Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.
Tilkiye ekmek veren sağlık çalışanlarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.