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    Sivas'ta ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı

    Pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık Derinsu Kayalı, ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:22
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    Sivas'ta ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı

    Sağlık Bakanlığı zor durumda, uzak ve hasta olan vatandaşlara ambulans helikopter sayesinde yetişiyor.

    Sağlık çalışanları her konuda ve her durumda hastalara şifa dağıtmak için çalışıyor.

    Bu kapsamda da Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 1 buçuk ay önce dünyaya gelen ve hastalanan Derinsu Kayalı için ambulans helikopter havalandı.

    AMBULANS HELİKOPTER İSTENDİ

    Derinsu Kayalı’ya pnömoni hastalığı teşhisi konuldu. Nefes almakta güçlük çeken bebeğin Sivas Numune Hastanesi'ne getirilmesi için ambulans helikopter istendi.

    Ambulans helikopter bebeğin nakli için Sivas'ın Koyulhisar ilçesine gitti.

    Sivas ta ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı #1

    BEBEĞİ SAĞLIK EKİPLERİ KARŞILADI

    Hasta bebeği Koyulhisar İlçesinden alan ambulans helikopter, Sivas Merkeze iniş yaptı.

    Sağlık ekiplerinin karşıladığı bebek, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sivas ta ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı #2

    Sivas ta ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı #3

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