Sivas'ta annesi koronadan ölen bebek yaşama tutundu

Sivas'ta koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede Anneler Günü'nde hayatını kaybeden hemşire Merve Cesur'un, ölümünden 3 gün önce alınan kız bebeği yaşama sarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire 31 yaşındaki Merve Cesur, 29 Nisan'da rahatsızlandı.

Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs'ta sezaryenle alındı.

KURTARILAMADI

Bebek yoğun bakıma alınırken Merve Cesur, 9 Mayıs Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

BEBEĞİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Hastanede bir süre yoğun yakımda tutulan bebeği ise tedaviye olumlu cevap verdi. Yapılan testlerde koronavirüse rastlanmayan ve sağlık durumu iyiye giden bebeğin, birkaç gün içerisinde taburcu edilebileceği bildirildi.

Hastanede 'Cesur bebek' olarak kayıtlı bulunan bebeğe henüz bir isim verilmediği öğrenildi.