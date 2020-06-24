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    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor

    40 günlükken kurdun saldırısı sonrası annesini kaybeden dana, sabah akşam atı emiyor.
    • AA
    • 24.06.2020 - 16:49
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    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #1

    Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yayıközü köyü Oluklu Yaylası'nda köy muhtarı Abdullah Solak'a ait annesi olmayan danayı, 15 gündür "Aktolgalı" isimli at emziriyor.

    Abdullah Solak, dananın 40 günlükken annesinin yaylada kurdun saldırısına uğrayarak telef olduğunu anlattı.

    "SÜTÜ ÇOK DEĞİL AMA BARINMA OLUYOR"

    Solak, danayı atın sahiplendiğini belirterek, "Dana aç olduğu için atta da süt var, tayı yeni sütten kestiğinden annelik duygusu ortaya çıkmış. Bir gün baktık, dana atı emiyor. Sabah ve akşam yarımşar saat, hemen hemen her gün danayı emziriyor. 15 gündür danaya annelik yapıyor. Atın sütü çok değil ama danaya bir barınma oluyor. Atın sütünün dışında yem ve yayılarak takviye gıda alıyor danamız." diye konuştu.

    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #2

    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #3

    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #4

    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #5

    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #6

    Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor #7

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