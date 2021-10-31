Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
582.834
-1.51%
BTXN Coin
26.43
-3.08%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Sivas'ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

    Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, zabıta ekipleri ile çevredekilerin 1 saat süren çabaları sonucu çıkarıldı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

    Sivas'ın merkezindeki İnönü Bulvarı'nda gece Muhammet Avay idaresindeki 58 NF 038 plakalı otomobilin motor kısmında kedi sesini duyan zabıta ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

    İtfaiyenin gelmesini bekleyen ekipler, bu sırada kendi çabaları ile yavru kediyi çıkardı.

    1 SAATTE ÇIKARILDI

    Fakat korkan yavru kedi, aynı aracın bu kez bagaj kısmına girdi. Çevredekilerin de destek verdiği 1 saat süren çalışmanın ardından yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı.

    İTFAİYEYE TESLİM EDİLDİ

    Yavru kedi, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teslim edildi.

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #1

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #2

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #3

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #4

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #5

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #6

    Sivas ta aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir