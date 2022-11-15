Gemerek ilçesinde sabaha karşı şehre inen ayı tedirginlik yarattı. O saatlerde fırınını açan Mahmut Şahin, o anları telefonuyla kayıt altına aldı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde, sabaha karşı 05.30 sıralarında ilçe merkezine inen ayı şaşkınlığa neden oldu.

O anlarda fırın işletmesinde bulunan Mahmut Şahin, dışarıya çıkacağı sırada ayıyla karşılaştı.

Anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarılan Şahin’in şaşkınlığı video kaydına yansıdı.

Ayı gözden kayboldu

Ayıyı görünce verdiği tepkiler ise izleyenleri gülümsetti. Şahin’i gören ayı kaçarak uzaklaştı. Ayı kısa bir süre içerisinde gözden kayboldu.

Sivas'ta ayı şehir merkezine indi: O anlar kameralara yansıdı ViDEO

"İlk defa başıma böyle bir olay geldi"

Başına ilk kez böyle bir olay geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, "Bu yaşıma kadar ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Sabaha karşı saat 05.30 civarında işlettiğim fırının yan sokağında bir ayının aşağıya doğru indiğini gördüm. Heyecanla o anda çok detaylı olarak kayda alamadık fakat ufak çaplı bir video kaydımız var. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Oda beni gördükten sonra ürküp kaçtı. O sırada da peşine sokak köpekleri düştü. Biz de peşinden gittik fakat yetişemedik. İleride yine başka bir vatandaş ayıyı gördüğünü söylemiş. Gördüğümüz iyi oldu fakat inşallah bir daha gelmez. Kimsenin de karşılaşmasını istemem." şeklinde konuştu.