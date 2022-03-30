Sivas'ta bahara rağmen şelalede oluşan turkuaz sarkıtlar dikkat çekiyor

Mart ayının son günlerinde dahi buz sarkıtları oluşan Dipsiz Göl şelalesi, turkuaza çalan rengiyle adeta görsel şölen sunuyor.

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi dört mevsim misafirlerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kış aylarının çetin geçtiği kentte dondurucu soğuklarda buz sarkıtları oluşan şelale, mart ayının son günlerinde bile kutupları anımsatıyor.

Bahar mevsiminin ilk ayının geride kalmış olmasına rağmen şelalede yer yer 10 metreyi bulan but sarkıtları bulunuyor.

Hava sıcaklığının bir hayli düşük olduğu bölgede Dipsiz Göl şelalesi, turkuaz renge bürünen buz sarkıtlarıyla adeta görsel şölen sunuyor.

"BU MEVSİMDE BU KADAR SOĞUK OLMASI NORMAL DEĞİL"

Bölgenin ziyaretçisi, mart ayında yaşanan soğukların normal olmadığını belirterek, "Hava soğuk ama buz sarkıtları güzel güzel duruyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı biraz daha normal seviyelerde ama bu bölgede fazla kar ve fazla soğuk var. Hala karlar erimemiş. Şelalede de buz sarkıtları da hala erimemiş durumda. Bu mevsimde bu kadar soğuk olması karın bu kadar yerde kalması normal değil. Buzun hafiften mavi renkli olması ve yer yer 10 metreye kadar uzanan buz sarkıtları cidden güzel görüntüler oluşturuyor." dedi.























