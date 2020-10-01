Sivas'ta baraj gölünde suyun çekilmesiyle köy kalıntıları ortaya çıktı

31 yıl önce barajın faaliyete geçmesi nedeniyle su altında kalan köy kalıntılar tekrar görüldü.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda suyun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıktı.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın, 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.

CAMİ VE OKUL GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami ve köy okulu, suyun çekilmesiyle yeniden görüldü.

Fatih Sultan Mehmet’in, Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Ayrıca caminin yanında bulunan eski mezar taşları ve tahtadan yapılan köprü de gün yüzüne çıktı.

"ÖZLEM HER ZAMAN VAR"

Bölge sakinlerinden Halil Aksoy, baraj suyunun her yıl belli zamanlarda artıp bu dönemlerde ise yeniden çekildiğini belirterek, "Bu baraja genellikle bahar aylarında su doluyor. Buralar hep suyla kaplanıyor. Ağustos ve eylül aylarında ise çekiliyor. Burası Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarını besleyen su havzasıdır.

Baraj yapıldıktan sonra buradaki yerleşim yerleri, yukarı kısımlara taşındı. Büyükgüzel köyü de baraj yapıldıktan sonra su altında kaldı. Buraya olan özlem her zaman var." dedi.



