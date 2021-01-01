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    Sivas'ta bir grup sağlık çalışanı halay çekerek 2021’e girdi

    Koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, sözlerini kendilerinin yazdığı korona şarkısı eşliğinde oynayarak 2021 yılına girdi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 13:55
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    Sivas'ta bir grup sağlık çalışanı halay çekerek 2021’e girdi

    Sivas'ta koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları şarkı eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

    Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle 'Korona, var git kendi yoluna', 'Herkes baksın yoluna, korona, korona' sözlerini içeren müzik eşliğinde halay çekti.

    "EVDE KAL" MESAJI

    Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan bir grup koruyucu kıyafetli sağlık çalışanı da 'Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal' yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.

    O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Sivas'ta bir grup sağlık çalışanı halay çekerek 2021’e girdi ViDEO

    Sivas ta bir grup sağlık çalışanı halay çekerek 2021’e girdi #1

    Sivas ta bir grup sağlık çalışanı halay çekerek 2021’e girdi #2

    Sivas ta bir grup sağlık çalışanı halay çekerek 2021’e girdi #3

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