Sivas'ta bir tarafta kış, bir tarafta bahar havası

Sivas'ta bir tarafta kış, bir tarafta bahar havası

Son yılların en sıcak ve yağışsız kış mevsimi yaşanırken, kent merkezinde bahardan kalma görüntüler göze çarpıyor. Gece saatlerinde de sıfırın altına inen sıcaklıklar göllerin yüzeyini donduruyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kışı çetin geçen illerden biri olan Sivas'ta iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Uzun yıllardan bu yana ocak ayında ilk kez uzun süredir kar yağışı almayan kentte, öğle saatlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar yükselmeye başladı.

Bunu fırsata çeviren kent sakinleri ise koronavirüs tedbirlerine rağmen kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Kendin işlek caddelerinde insan yoğunluğu yaşanırken, parklarda da bazıları güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, ocak ayında ilk kez böyle hava ile karşılaştıklarını, bu durumun kendilerini memnun ettiğini ancak kar ve yağmur yağışının olmamasının da kuraklık sorununa yol açabileceği için endişe yaşadıklarını söyledi.

GÖLÜN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI

Kent merkezi ve il genelinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı artarken, gece ise sıfırın altında seyrediyor.

Hava sıcaklığının geceleri zaman zaman eksi 10 derecelere kadar düşmesi akarsu ve gölleri olumsuz etkiledi. Hafik ilçesinde bulunan, kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Hafik Gölü'nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Genellikle yılın 4 ayını yüzeyi buz tutmuş haliyle geçiren göl, bu seneki sıcak havaya rağmen geceleri etkili olan soğuğa direnemedi.

DOĞAL DOKUSU KORUNUYOR

Kent merkezine 39 kilometre mesafede ilçeye yakın mesafede bulunan Hafik Gölü'nün yüzeyi havaların soğumasıyla birlikte buzla kaplandı.

Gölün yüzeyinde eşsiz manzaralar oluştu. Gölün etrafında bulunan tesislerde yetiştirilen ve buz tutan yüzeyin üzerinde gezinen kümes hayvanları ilginç görüntüler oluşturdu.

67 hektarlık bir alanda yer alan ve yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan göl, yerleşik ve göçmen kuşların da doğal üreme alanı olarak biliniyor.

Çevresinde kamulaştırma çalışması yapılan gölün doğal dokusu korunuyor.