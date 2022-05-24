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Sivas'ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı

Sivas'ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı

Sivas'ta arazide boş bir havuzun içerisine düşen 2 yavru domuz, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.