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    Sivas'ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı

    Sivas'ta arazide boş bir havuzun içerisine düşen 2 yavru domuz, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
    • 24.05.2022 - 18:41
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    Sivas'ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı

    Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri, arazide sulama amaçlı yapılan boş havuzda 2 yavru domuz olduğunu fark etti.

    Domuz yavruları kurtarıldı

    Komandolar durumu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na haber verdi.

    DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yavru domuzlar içine düştükleri boş havuzdan kurtarılarak doğaya salındı.

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #1

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #2

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #3

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #4

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #5

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #6

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #7

    Sivas ta boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı #8


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