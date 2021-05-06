Ağgöl, Karagöl ve Çimenyenice gölleri yeşil, mavi ve turkuaz renkleriyle seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor.

Türkiye doğasıyla, mazarasıyla görenleri etkiliyor. Her şehir ayrı bir güzelliğe sahipken, Sivas'ta bulunan göller renkleriyle ilgi odağı oldu.

GÖLLERİN EŞSİZ GÜZELLİĞİ

Sivas’ın Zara ilçesinde bağlı Canova köyü yakınlarında bulunan Karagöl, Ağgöl ve Çimenyenice Gölü ilkbahar ayının gelmesiyle birlikte eşsiz güzelliğine kavuştu. Görenleri kendine hayran bırakan yeşil rengiyle Karagöl, turkuaz rengiyle Ağagöl ve mavi rengiyle Çimenyenice gölleri ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas'ta bulunan göller renkleriyle görenleri büyülüyor VİDEO





"BU GÖL HİÇ KURUMUYOR"

İstanbul’dan Canova köyüne tatile gelen Abdülaziz Koçak, balık tutmak için göle geldiklerini belirterek, “Burası Karagöl, yaklaşık 8 metre bir derinliği var. Güzel ormanlık alanı var. Piknik yerleri yapılabilir. Bakım yapılırsa daha temiz olabilir.

Hemen arkasında Ağgöl’ümüz var. Renkleri farklıdır. Burası yeşil orası mavidir. Bu göl hiç kurumuyor. Kaynağı var bu gölün. Ağgöl de hiç kurumuyor. Balık tutuyoruz, tuttuklarımızı geri atıyoruz. Yumurtalama zamanı oluyor, ona bakarak tuttuğumuzu alıyoruz. Karnı şişmansa almıyoruz. Büyük balıkları alıyoruz, küçükleri almıyoruz.’’ dedi.





"YAZIN ÇOK TURİST GELİYOR"

Abdurrahman Koçak ise, “Bugün burada balık tutuyoruz. Burası Karagöl, burada bir çeşit balık var zaten o da sazan. Görüntüsü güzel. Yukardan bakınca millet biraz korkuyor. Siyah görüyor gölü. Güzel bir yer. Çok gelenler oluyor. Yazın turistler çok geliyor. Güzel bir yer, yeşillik temiz bir hava. Korona dan uzaktayız. İstanbul’dan geldik buraya.’’ şeklinde konuştu.



