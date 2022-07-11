26 buzağı katılım sağladığı güzellik yarışmasının birinci Hasan Alkan'a ait buzağı olurken Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Sivas'ta bulunan Zara Millet Bahçesi'nde buzağılar arasında güzellik yarışması düzenlendi.

26 buzağı katılım sağladığı yarışmada birbirinden güzel hayvanlar, jüriden tam not almak amacıyla podyuma çıktı.

Sıralama belirlendi

Yarışma sonunda Hasan Alkan'a ait buzağı birinci, Mustafa Yüksel'in buzağısı ikinci, Meryem Doğan'a ait buzağı üçüncü oldu.

Halil Söyler'in buzağısı jüri özel ödülüne, Kürşat Güldal'a ait ikiz buzağılar ise sempati ödülüne layık görüldü.

Sivas'ta buzağılar podyuma çıktı









İlçe protokolü buzağılara ödüllerini taktim etti

İHA'nın haberine göre; ilçe protokolü tarafından dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi.

"Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik"



Programda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm besicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



