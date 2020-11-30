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    Sivas'ta buzla kaplı su kanalında mahsur kalan tilki kurtarıldı

    Ölmek üzere olan tilkinin vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutunduğu o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 09:46
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    Sivas'ta buzla kaplı su kanalında mahsur kalan tilki kurtarıldı

    Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Göllüce köyündeki buz tutan bir su kanalına giren tilki, tabakanın kırılmasıyla mahsur kaldı.

    Tilkinin yardımına ise çevredeki köylüler yetişti.

    ATEŞLE ISITIP, KALP MASAJI YAPTILAR

    Köy sakinleri tel çitleri tutan kazığa ip bağlayarak kanala girerek tilkiyi kurtardı. Vatandaşlar, donmak üzere olan tilkiyi yaktıkları ateşle ısıtı, kalp masajı yaparak hayata tutundurdu.

    Sivas ta buzla kaplı su kanalında mahsur kalan tilki kurtarıldı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Tilki için düzenlenen kurtarma operasyonu da Yüksel Keleş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma çalışması sırasında bir vatandaşın, "Tavuklarımı yiyen tilkiyi kurtaracağımda bu yaşıma kadar hiç aklıma gelmezdi." demesi dikkat çekti.

    Sivas ta buzla kaplı su kanalında mahsur kalan tilki kurtarıldı #2

    "BUZUN ALTINDAYDI, ÇIKARIP ISITTIK"

    Tilkiyi kurtaran Yüksel Keleş, “Buzun üzerinde giderken şu gördüğünüz yerde buz bitiyor, bittikten sonrada suyun içerisine saplanmış. Bu bölgeden buzu kırdığımız alana kadar hayvan çırpındı, buzun altında kaldı. Biz de çıkardık, ateşi yaktık. Hayvana kalp masajı yaptık, biraz kendine gelmeye başladı. Çok güzel bir tilki.“ dedi.

    Sivas ta buzla kaplı su kanalında mahsur kalan tilki kurtarıldı #3

    Sivas ta buzla kaplı su kanalında mahsur kalan tilki kurtarıldı #4

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