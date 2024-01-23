Sivas'ta 'cinli' denilen köyde 15 yıldır tüm evler boş Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu. 15 yıldır terk edilen köyde bir aile ise yaşamaya devam ediyor..

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İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, kimsesiz kaldı..

Adı cinli köye çıkan köyde, 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti.

Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile, söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

"Söylentilere dair hiçbir şey görmedim"

Köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, şunları söyledi:

Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim.

“Söylentiler sürüyor”

Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak ise köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)