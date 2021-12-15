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    Sivas'ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu

    Sivas'ın Zara ilçesinde sokakta buldukları yaralı kediyi tedavi için ilçe belediye başkanlığına götüren çocuklar, takdir topladı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:35
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    Sivas'ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu

    Sivas’ın Zara ilçesinde cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıysan bu görüntüler yürek ısıttı.

    YARALI KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİNE GÖTÜRDÜLER

    Bir grup öğrenci yolda yaralı bir kedi buldu. Ne yapacağını bilemeyen çocuklar, kediyi koydukları bir kutu ile Zara Belediye Başkanlığına götürdü. Hemen belediyenin veterineri çağrıldı. Çağrılan veteriner, çocukların gözetiminde yaralı kediye müdahale etti.

    Sivas ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu #1

    ÇOCUKLAR KEDİYİ YALNIZ BIRAKMADI

    Yaraları sarılan kedi, ilaç tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Çocuklar tedavi sırasında kediyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

    Çocukların takdir toplayan bu davranışı ve heyecanları güvenlik kameraları ve cep telefonları ile anbean kaydedildi.

    Sivas ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu #2

    Sivas ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu #3

    Sivas ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu #4

    Sivas ta çocuklar, yolda buldukları yaralı kediyi sağlığına kavuşturdu #5

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