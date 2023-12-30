Sivas'ta dağ keçilerinin nefes kesen kavgası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin kavga anlarını kayıt altına aldı.

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AA

Doğal zenginlikleriyle bölgenin en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'de yaban hayatı dikkat çekiyor.

Anadolu toprakları, dağları birbirinden ihtişamlı, renkli ve yırtıcı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu doğal ortamı korumak, nesli tehlikede olan türleri takip etmek için sürekli takipte.

Müdürlüğe bağlı ekipler bu kapsamda Sivas'ta yaban hayatı envanter çalışmaları sürdürüyor.

Uçurumun kıyısında üstünlük mücadelesi

Bölgede çekimlerin yapıldığı sırada dağ keçilerinin kavga anlarını kayıt altına aldı.

Drone'lerle yapılan çekimlerde kameralara yansıyan görüntülerde heybetli boynuzlarıyla uçurumun kıyısında kafalarını tokuşturan keçilerin nefes kesen kavgası net şekilde görüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)