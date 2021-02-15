Sivas'ta dikilen ağaçlar büyüdü, bozkır orman oldu

Köy sakinlerinin desteği de alınarak, bölgede başlatılan erozyon ile mücadele kapsamında dikilen ağaçların 15 yıl sonra büyümesinin ardından, bozkırın ortasında orman görüntüsü oluştu.

Sivas’ın Ulaş ilçesine 59 kilometre uzaklıkta bulunan Yazıcık köy sakinlerinin destek vermesiyle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yazıcık Erozyon Kontrolü Proje Sahası kapsamında 15 yıl önce toprakla buluşturulan binlerce ağaç, geçen yılların ardından bozkırı ormana dönüştürdü.

KOMŞU KÖYLER DE İSTİYOR

Köy sakini Halim Duman, bozkırın ortasında ormanlık alanı görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bu ağaçlar dikileli 15 yılın üzerinde oldu ve hala da dikiliyor. 2020 yılının Eylül, Ekim aylarında tekrardan dikildi. Şu anda büyüyenler güzel. Gönüllü olarak mera arazimizi verdik. Geçmişte memnun değildik tabi ama ağaçlar yetiştikçe güzelleşiyor. Biraz yaylım sıkıntısı çektik. Ama şimdi de yetişen o ağaçların tel örgülerinin kalkacağını söylüyorlar, yaylıma açılacağını söylüyorlar. Burayı görenler ‘Siz mi verdiniz. Nasıl verdiniz. Nasıl Yapıldı’ diye soruyorlar, şaşırıyorlar. Şimdi de bunu görünce komşu köylerden ağaç dikilmesi için arazi vermek isteyenler var” dedi.

DESTEK VERDİLER

Köy sakinlerinden Necati Duman ise köylü olarak ağaç dikilmesi için destek verdiklerini belirtti. Dikkat çeken orman manzarasının görüntüleri drone ile havadan görüntülendi.