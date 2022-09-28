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- Sivas'ta dilencinin, koltuk değneğine sakladığı parayı zabıta buldu
Sivas'ta dilencinin, koltuk değneğine sakladığı parayı zabıta buldu
Sivas'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin koltuk değneğinin içinden 730 lira para çıktı.
- 28.09.2022 - 19:36
Sivas'ın merkezinde devriye görevinde bulunan Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan para dilenen S.D.'yi fark etti.
Ekipleri gören dilenci kaçmaya çalışırken yakalandı. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin üzerinde arama yapıldı.
Koltuk değneğinden 730 lira para çıktı
Dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 730 lira para buldu.
DHA'nın haberine göre, paraya el konulurken S.D. hakkında ise Kabahatlar Kanunu 30'uncu Maddesi Gereğince 277 lira para cezası uygulandı.
S.D.'nin yakalanmadan kısa süre önce Malatya'dan kente geldiği öğrenildi.