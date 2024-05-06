Sivas'ta Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası bugün açılıyor UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi cami, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaktan bağlantısı ile ziyarete ve ibadete açılacak.

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800 yıllık bir başyapıt...

Evliya Çelebi, onu "Methinde diller kısır, kalem kırıktır." sözleriyle anlatıyor.

Tekrar ibadete açılıyor

Anadolu taş işçiliğinin gözde eserlerinden Sivas'taki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, tekrar ibadete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan bağlanacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşları bu tarihi ana şahitlik etmek için açılışa davet ederek şöyle konuştu:

Uzun bir aradan sonra bu camimizde ilk defa öğlen namazı kılınacak ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle katılımıyla bu caminin ve darüşşifanın açılışı gerçekleştirilecek. Ben tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve açılışımıza katılmaya davet ediyorum.

Restorasyon 2015 yılında başladı

Her biri eşsiz bezemeleri ile göz kamaştıran taç kapılarına sahip caminin restorasyonu 2015 yılında başladı ve çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Proje ile çatı değişimi, lazer temizleme, enjeksiyon sistemi ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak

1228 yılında Ahmed Şah tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ‘Vakıf Haftası Kutlama Programı’ kapsamında farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.