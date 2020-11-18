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    Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

    Domuz sürüsü, hayvan otlatan vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 09:49
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    Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

    Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı bir köyde 60'a yakın domuz sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Divriği'ye uzaklığı 48 kilometre olan Dikmeçay köyü yakınlarında görülen domuz sürüsü şaşkınlığa neden oldu.

    DOMUZ SÜRÜSÜ KÖY YAKININA İNDİ

    Köy yakınlarında hayvan otlatan Ender Aslan, bir arada bulunan sürüyü cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başardı.

    Sürünün aç kaldığı için köy yakınlarına inmiş olabileceği belirtildi.

    Sivas ta domuz sürüsü görüntülendi #1

    Sivas ta domuz sürüsü görüntülendi #2

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