Yıldızeli ilçesindeki boş bir arazide oluşan ‘doğal jakuzi’ dondurucu soğuğa rağmen ilgi görüyor. Kükürtlü sıcak suyun şifalı olduğuna da inanılıyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarında yer altından doğal yollarla çıkan kükürtlü sıcak su, yaz-kış ilgi görüyor.

Doğal jakuzi olarak da adlandırılan su, 40 derece sıcaklığa sahip…

EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA GİRİYORLAR

Yaz aylarında köy sakinleri ve çevre köylerin uğrak yeri olan sıcak suda, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde de çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Yeniyapan köyünde yaşayan çocuklar, eksi 10 derecelik soğuk havaya rağmen suya gelerek içine girdi.

Sıcak suda yüzerek eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta dondurucu soğukta doğal jakuzi keyfi İZLE

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANAN DA VAR

Öte yandan yediden yetmişe her yaştan vatandaşın ilgisini çeken suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Köy sakinleri, suyun turizme kazandırılmasını istiyor.

Yeniyapan köyü muhtarı Serdar Yıldırım, vatandaşların sıcak suyu jakuzi gibi kullandığını belirterek, “Buraya sıcak su diyorlar. İleride bizim sıcak çermiğimiz var, oranın suyuyla aynı su. Yıldız Dağı'ndan geldiği söyleniyor. Yer altından çıkıyor kükürtlü su. Halk arasında doğal jakuzi de deniliyor. Ocak ayının 29’u olmasına rağmen; hava eksi 10 derece, gençlerimiz burada suya girdiler. Suyun sıcaklığı 40 derece. Şifaları da var. Romatizmaya, ağrılara iyi geliyor. Çevre köylerden de gelenler oluyor. Devlet büyüklerimizden buranın turizme kazandırmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÜŞÜMÜYORUZ”

Alana yüzmeye gelen Muhammet Emre Uçar ise “Biz buraya sıcak soğuk demeden yazlı kışlı gelip yıkanıyoruz. Suyun sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkıyor. Bugün birinci ayın 29’u, suyun sıcaklığı 40 derece olduğu için üşümüyoruz.” dedi.