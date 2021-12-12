Halk oyunlarının unutulmaması ve gelecek düğünlerde halayların devam ettirilmesi için başlatılan projeyle, 362 kişiye halay eğitimi verilmeye başlandı.

Yöre yöre değişen halk oyunlarıyla çok kültürlü yapıya sahip olan illerde, halayların da devamlılığı isteniyor.

Bu kültürün unutulmasına karşı Sivas'ta harekete geçildi.

Kentte, "Halk oyunlarımız unutulmasın, düğünler halaysız kalmasın" projesi başlatıldı.

HALAYLARI GELECEK NESİLLERE AKTARIYORLAR

Öğrencilere ve vatandaşlara aralarında "Sivas halayı"nın da bulunduğu yöresel halk oyunları ve oyun havalarının öğretildiği projede, oyunların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 23 usta öğretici ve 6 öğretmen ile başta okullar olmak üzere 52 mekanda halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması için kurs veriyor.

Sivas'ta düğünlerin halaysız kalmaması için 632 kişiye eğitim veriliyor ViDEO







632 KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

Sivas yöresi ağırlıklı olmak üzere çeşitli halk oyunlarının usta öğreticilerce öğretildiği kurslara, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 632 kişi katılıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, halk eğitim merkezlerinin görevleri arasında, bulunduğu bölgelerin halk oyunlarını öğretmek, yaymak ve geliştirmek de olduğunu söyledi.





"BİRBİRİNDEN GÜZEL DEĞERLERİMİZİ YAŞATMAK İÇİN PROJEYİ BAŞLATTIK"

Sivas'taki halk oyunlarını öğreterek gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirten Baker, "Sivas'ta halk oyunlarının önemli bir yeri ve değeri var. Özellikle düğünlerimiz halk oyunsuz, halaysız olmaz. Abdurrahman halayı, Sivas ağırlaması gibi yüzlerce çeşit halk oyununun olduğu Sivas'ta birbirinden farklı, birbirinden güzel değerlerimizi yaşatmak için projeyi başlattık." dedi.

Baker, usta öğreticilerin özveriyle çalıştığını anlatarak, "Halk oyunlarına gönül veren bütün öğrencilerimize, halk oyunlarının yaygınlaşması ve unutulmaması için çalışan bütün usta öğreticilerimize gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Kurslara ilkokul 1. sınıftan başlayıp yaş sınırı olmadan tüm vatandaşların katılabileceğini anlatan Baker, "Çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize halk oyunlarını öğretiyoruz. Çocuklarımızın halk oyunlarını öğrenmesini özellikle istiyoruz. Halk oyunlarında çocuklarımız dayanışmayı, birlik, beraberlik içerisinde olmayı, birbirlerini desteklemeyi, birinin hata yaptığı zaman hepsinin kaybedeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları gerektiğini öğreniyor." diye konuştu.





KURSLAR BİTTİĞİNDE, HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK

Baker, kursun en büyük amaçlarından birisinin de düğünlerde davul zurna sesini duyan çocukların halay çekmesi olduğunu dile getirerek, kursların sona ereceği mayıs-haziran gibi halk oyunları şenliği düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Kursiyerlerden Nesrin Yüksel de kızları sayesinde 3 sene önce halk oyunlarına başladığını şimdi de bu kursa katıldığını söyledi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Geç de olsa öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yüksel, "Kendime yeni yeni şeyler kattım. Kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kursiyerlerden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Kalkan ise oyun havalarından, halk oyunlarından ve arkadaşlarıyla eğlenmekten çok zevk aldığını dile getirdi.