Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4082
-0.67%
Dolar
17.9495
0.06%
Altın
1.036
0.32%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
431.837
-1.59%
BTXN Coin
7.01
-8.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Sivas'ta Fransız genç kız, nişanlısı sayesinde İslamiyet'i seçti

    Sivas'ta Müslüman olan Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Debaes Maeva'ya Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
    • 12.08.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta Fransız genç kız, nişanlısı sayesinde İslamiyet'i seçti

    Sivas İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kurumun nikah salonunda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Maeva'ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

    Ardından kelime-i şehadet getiren Maeva, Müslüman oldu.

    Kur’an-ı Kerim hediye edildi

    Maeva'ya "ihtida belgesi" ile Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

    "Hayatında tertemiz bir sayfa açtı"

    İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Allah’ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Debaes Maeva’yı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ettiğini belirterek, "İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Maeva Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

    AA'nın haberine göre, Fransız genç kızın Sivaslı nişanlısı sayesinde İslamiyet'i seçtiği belirtildi.

    Sivas ta Fransız genç kız, nişanlısı sayesinde İslamiyet i seçti #1

    Sivas ta Fransız genç kız, nişanlısı sayesinde İslamiyet i seçti #2

    Sivas ta Fransız genç kız, nişanlısı sayesinde İslamiyet i seçti #3

    Sivas ta Fransız genç kız, nişanlısı sayesinde İslamiyet i seçti #4


    İlginizi Çekebilir

    DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
    Eğitim

    DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı

    Görüş Bildir