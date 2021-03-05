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    Sivas'ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi

    Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 15:15
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    Sivas'ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi

    Yaklaşık 10 yıl önce Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde, güvenlik güçlerinin denetimleri sırasında bir tır durdurularak incelendi.

    İncelemeler sonrasında tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 5 ton gümrük kaçağı çay olduğu tespit edildi.

    Sivas'ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi VİDEO

    10 YIL SONRA İMHA KARARI

    Ele geçirilen çay paketlerine güvenlik güçleri tarafından ele konularak adli işlem başlatıldı.

    Koyulhisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ardından 5 ton çayın imhasına karar verildi.

    Sivas Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na getirilen çaylar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sivas Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

    İmha edilen çaylar havadan drone ile görüntülendi.

    Sivas ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi #1

    Sivas ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi #2

    Sivas ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi #3

    Sivas ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi #4

    Sivas ta gümrük kaçağı 5 ton çay imha edildi #5

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