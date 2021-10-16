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    Sivas'ta güneşte kuruyan çekirdekler

    Kurumaya bırakılan çekirdekler, günbatımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 11:58
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    Sivas'ta güneşte kuruyan çekirdekler

    Çekirdek üreticisi Ramazan Bağrıaçık, Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bin 900 dönüm alanda yetiştirdiği günebakanlar ile 150 ton çekirdek elde etti.

    Düz bir araziye serilerek kurumaya bırakılan çekirdekler, günbatımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    KURUTMA MESAİSİ

    Beyaz çekirdeklerin üzerinde kırılan güneş ışıkları görülmeye değer bir manzara sundu.

    Sivas’ta çekirdeklerin kurutma işlemi yapılıyor VİDEO

    ÜRETİCİ MEMNUN

    Bağrıaçık, çekirdek üretimi için Kırıkkale’den Sivas’a geldiklerini belirterek, “Bin 900 dönüm arazide ayçiçeği ektik. Yaklaşık 150 ton ürün elde ettik. Eleme işlemine başladık. Yaklaşık 50 tonu eledik. Alıcıları beklemeye başladık. Bu yıl rekolte beklediğimiz gibi oldu” dedi.

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