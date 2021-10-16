Sivas'ta güneşte kuruyan çekirdekler

Kurumaya bırakılan çekirdekler, günbatımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çekirdek üreticisi Ramazan Bağrıaçık, Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bin 900 dönüm alanda yetiştirdiği günebakanlar ile 150 ton çekirdek elde etti.

Düz bir araziye serilerek kurumaya bırakılan çekirdekler, günbatımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KURUTMA MESAİSİ

Beyaz çekirdeklerin üzerinde kırılan güneş ışıkları görülmeye değer bir manzara sundu.

Sivas’ta çekirdeklerin kurutma işlemi yapılıyor VİDEO

ÜRETİCİ MEMNUN

Bağrıaçık, çekirdek üretimi için Kırıkkale’den Sivas’a geldiklerini belirterek, “Bin 900 dönüm arazide ayçiçeği ektik. Yaklaşık 150 ton ürün elde ettik. Eleme işlemine başladık. Yaklaşık 50 tonu eledik. Alıcıları beklemeye başladık. Bu yıl rekolte beklediğimiz gibi oldu” dedi.





















