Çat köyünden dönüş yolunda önlerine ayı çıkan iki arkadaş panikledi. Yaşananları kayda alan arkadaşlar, bir yandan da ayıyı kovaladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde araç yoluna ayı indi.

Bu sırada yol üzerinde seyreden iki arkadaş ise manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Çat köyünden dönen Adem Kılıç ile Osman Ulutaş, ayıyı gördükten sonra panikleyip kameraya sarıldı.

"Arıcı arkadaşlar dikkatli olsun"

Osman Ulutaş, ayının hızlı olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Çat köyüne gittik. Kuzu kestik. Arıcıların olduğu mevkide bu ayıyı gördük. Videosunu çektik. Oldukça hızlı bir ayıydı. Arıcı arkadaşları uyardık ama yine de dikkatli olsunlar.” dedi.

Sivas'ta iki arkadaş, önlerine çıkan ayıyı araçla kovaladı ViDEO