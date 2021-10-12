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    Sivas'ta 'Jandarmayız' diyen dolandırıcılar, otostop çekerken jandarmaya yakalandı

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde B.G.'ye kendilerini jandarma olarak tanıtarak 13 yarım, 1 Cumhuriyet altını alıp kayıplara karışan 2 şüpheli, otostop çekerken jandarmaya yakalandı.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 20:24
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    Sivas'ta 'Jandarmayız' diyen dolandırıcılar, otostop çekerken jandarmaya yakalandı

    Dün akşam saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy köyünde yaşanan olayda, köyde yaşayan B.G., iddiaya göre, kendisini telefonla arayıp jandarma olarak tanıtan ve daha sonra evine gelen 2 şüpheliye evde bulunan 13 yarım altın ile 1 Cumhuriyet altınını teslim etti.

    'JANDARMAYIZ' DİYEREK ALTINLARI ALIP KAÇTILAR

    Altınları alan şüpheliler, köyden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.G., durumu jandarmaya bildirdi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri, Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yaptığı araştırma sonucunda 2 şüphelinin altınları aldıktan sonra ilçe merkezine taksi ile geldiklerini tespit etti.

    ŞÜPHELİLER OTOSTOP ÇEKERKEN, JANDARMAYA YAKALANDI

    Ekipler, ilçe otogarında farklı bir isimle Sivas'a bilet alındığını, daha sonra ise biletlerin iptal edildiğini tespit etti. Şüpheliler, jandarmanın dikkati sonucu Erzincan istikametinde yol kenarında otostop çekerken yakalandı.

    Yakalanan E.B. (20) ve Ö.G.'nin (27) üzerinde B.G.'ye ait altınlar ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi.

    Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından şüphelilerin Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

    Sivas ta Jandarmayız diyen dolandırıcılar, otostop çekerken jandarmaya yakalandı #1

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