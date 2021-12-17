Sivas'ta kangal çiftliğinin gözdesi Cesur'un yavruları için 200 kişi sırada

Soyu en az 40 yıl öncesine dayanan, dilinde taşıdığı mühür şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği Cesur'un dünyaya gelmemiş yavruları için 200 kişi sıraya girdi.

Sivas'ta dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla 5 ay önce faaliyete geçirilen Sivas Valiliği Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yetiştirilen "Cesur", heybetli görünümünün yanı sıra doğduğunda dilinin üzerinde oluşan "Mühür" diye tabir edilen lekeyle dikkati çekiyor.

DOĞMAMIŞ YAVRULARI İÇİN ONLARCA HAYVANSEVER SIRADA

Çiftlikte damızlık olarak kullanılacak, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki erkek Kangal köpeği Cesur'un henüz doğmamış yavruları için çok sayıda kişi sıra bekliyor.

Merkezin müdürü Doğan Aydın, Kangal köpeklerinin dilinde mührün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Cesur, İstanbul'daki 'Sivas Günleri' programında yoğun ilgi gördü. Buna karşılık yavru talepleri oldu. Şu anda yaklaşık 200 kişi yavru talebi için sırada bekliyor. İnşallah yavruları olursa soyunun devamı için onları da sahiplendireceğiz." diye konuştu.

Cesur'a merkezde çok özel bir ilgiyle bakıldığını anlatan Aydın, yemek, bakım ve gezinti saatlerinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi.

CESUR'U BAKICISI DA AYNI KÖYDEN

Merkezde yetiştirilen köpeklerin bakımıyla ilgilenen Özkan Özvatan ise Cesur'un soyunun geldiği Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde doğduğunu ve bu köyün, safkan Kangal köpekleriyle ünlü olduğunu anlattı.

"HER ŞEYİ İLE SAF KAN KANGAL KÖPEĞİ"

Yıllardır Kangal köpekleriyle iç içe yaşadığını ve Cesur'un soyunun en az 1980'li yıllara dayandığını dile getiren Özvatan, "Çok ünlü, koruma iç güdüsüyle yetişmiş, koyunların içinden gelmiş bir köpek. Dilindeki mühür, kafa yapısı, gözündeki sürmeler, ayakları ve sırtındaki sarımsı renk, her şeyi ile safkan Kangal köpeğinin bütün özelliklerini taşıyor. Cesur, Deliktaş köyü 'Mırcey' (köydeki eski bir kangal köpeğinin ismi) soyundan geliyor. Bu soy, dilindeki mührü, kan tahlilleri ve koyunla ilişkisi olsun, kendini her şekilde kanıtlamıştır." dedi.

"ÇOCUK BİLE GELSE DÖŞÜNE ALIR VE KORUR"

Özvatan, Cesur'un çok akıllı bir Kangal köpeği olduğunu vurgulayarak, "Asla zarar vermez. Çocuk bile gelse hiçbir şey yapmaz, döşüne alır o şekilde korur. Cesur için koyun dedin mi akan sular durur. Allah onu koyun için yaratmış. En önemli özelliklerinden birisi de koyunlara ve sahibine sahip çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

"24 SAAT GÖZETİMİMİZ ALTINDA"

Cesur'un bakımıyla kendisinin ilgilendiğini aktaran Özvatan, "Yemeği, suyu, bakımı her şeyi saatlidir. Barınağını ve kişisel temizliğini biz yapıyoruz. Aşısını ve tüm sağlık kontrollerini de burada veteriner hekimimiz yapıyor. Günün 24 saati gözetimimiz altında." diye konuştu.

Özvatan, Cesur'un ilk yavrularını nisan mayıs gibi almayı planladıklarını sözlerine ekledi.