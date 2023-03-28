Sivas'ta kansere bile deva kuru bamyanın fiyatı altınla yarışıyor

İHA

Türkiye’de en fazla Orta Karadeniz bölgesinde su verilmeden yetiştirilen bamyalar tek tek özenle toplanıyor. Toplanan bamyalar kurutulduktan sonra iplere dizilerek tezgahtaki yerini alıyor.

Kurutulması ve ince işçiliği sebebiyle bin liradan satışa sunulan kuru bamyanın fiyatı adeta gram altınla yarışıyor. Faydaları saymakla bitmeyen kuru bamya başta kanser olmak üzere, diyabet, tansiyon, kabızlık gibi birçok hastalığa şifa oluyor.

Hal esnaflarından Ethem Yıldız, kuru bayanın gram altınla nerdeyse aynı fiyatta olduğun belirterek, şunları söyledi:

Sivas’ta çok yenilen bir türdür. Demir eksikliğine, diz kapaklarındaki ağrıya bire bir. Kanser hastalarının bit numaralı ilacıdır. Bamya kış aylarında çıkar. Bamya kurusunun işçiliğinden dolayı bin liradır. Yaş bamya sulu satıldığı için, bu ise kurutup satıldığı için pahalıdır. Kuru bamyaya şehir dışından daha çok talep var. Gram altınla neredeyse aynı fiyat ama altını yiyemezken bamyayı yiyorsun. Bunun faydaları ve özellikleri olduğu için altından daha kıymetli.