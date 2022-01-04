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Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar hızla açılıyor. Mevsimin ilk gününden itibaren ise toplam 1007 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.