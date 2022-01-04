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    Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

    Kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar hızla açılıyor. Mevsimin ilk gününden itibaren ise toplam 1007 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 09:28
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    Sivas'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

    Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemişti.

    Araç ulaşımına kapanan 74 köy köy yolu için kar temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    MEVSİM BAŞINDAN BERİ 1007 YOL AÇILDI

    Sivas İl ve İlçe özel idaresi ekipleri, mevsimin ilk gününden bu yana araç ulaşımına kapanan 1007 köy ve mezra yolu araç ulaşımına açtı.

    Sivas ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı #1

    Sivas ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı #2


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