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    Sivas'ta kendisini kızdıran köpeği ısırdı

    Bahçe hortumu nedeniyle yavru köpekle anlaşmazlık yaşayan küçük Ömer'in tepkisi görenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:56
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    Sivas'ta kendisini kızdıran köpeği ısırdı

    Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas’ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı.

    O sırada bahçede bulunan yavru köpek de oyuna dahil oldu.

    HORTUMU PAYLAŞMAK İSTEMEDİ, KÖPEĞİ ISIRDI

    Bu duruma sinirlenen minik Ömer, yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı. O esnada durumu gören çocuğun yakınları gülme krizine girdi. Ömer’in yavru köpeği ısırdığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "KÖPEKLE KAVGAYA TUTUŞMUŞTU"

    Yaşananlara şahit olan Emirhan Kartal, “Kapının önünde otururken arkadan bir sesler gelmeye başladı. Ailecek bakmaya gittik. Gazi Tokmak’ın torunu Ömer Tokmak, köpekle kavga ediyordu. Biz de o esnada güldük videoya çektik. Sosyal medyaya attık.” dedi.

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