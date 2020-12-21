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Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı

Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı

Soğuk havanın etkisiyle birlikte bitkilerde oluşan kırağı, yüksek kesimlerdeki sisin de etkisiyle bir araya gelince görsel bir şölen oluştu. O ana ait kareler, görenleri büyüledi.