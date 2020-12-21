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- Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı
Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı
- AA
- 21.12.2020 - 16:39
- Güncelleme : 21.12.2020 - 16:47
Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından kırağı meydana geldi.
Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'ni çevreleyen meyve ve çam ağaçlarında oluşan kırağı, bölgede etkili olan sisle bütünleşince görsel şölen sundu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Soğuğa karşı dayanıklılığıyla bilinen kuşburnu ağaçlarındaki meyvelerin kırağıyla bütünleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı FOTO-GALERİ
FOTOĞRAFLANDI
Kara yolundan geçen bazı sürücüler, araçlarından inerek sis ve kırağı güzelliğini fotoğrafladı.
Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı VİDEO
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Diğer yandan, kara yolları ekipleri görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü geçitte sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.