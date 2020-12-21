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    Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı

    Soğuk havanın etkisiyle birlikte bitkilerde oluşan kırağı, yüksek kesimlerdeki sisin de etkisiyle bir araya gelince görsel bir şölen oluştu. O ana ait kareler, görenleri büyüledi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 16:47
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    Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı

    Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından kırağı meydana geldi.

    Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'ni çevreleyen meyve ve çam ağaçlarında oluşan kırağı, bölgede etkili olan sisle bütünleşince görsel şölen sundu.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Soğuğa karşı dayanıklılığıyla bilinen kuşburnu ağaçlarındaki meyvelerin kırağıyla bütünleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı FOTO-GALERİ

    FOTOĞRAFLANDI

    Kara yolundan geçen bazı sürücüler, araçlarından inerek sis ve kırağı güzelliğini fotoğrafladı.

    Sivas'ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı VİDEO


    SÜRÜCÜLER UYARILDI

    Diğer yandan, kara yolları ekipleri görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü geçitte sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Sivas ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı #1

    Sivas ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı #2

    Sivas ta kırağı ve sis, büyüleyici görüntüleri ortaya çıkardı #3

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