Sivas'ta kış mevsimi kurak geçti, bahar yağmurları çiftçinin yüzünü güldürdü Sivas'ta kurak geçen kış ayının ardından çiftçinin yüzü ilkbahar yağmurlarıyla güldü. Yağışların fazla olmasının ardından ise özellikle hububat rekoltesinin de yüksek olması bekleniyor.

Sivaslı çiftçilerin yüzünü ilkbahar yağışları güldürdü. Sonbahar aylarının kurak geçmesinin ardından yağışların fazla olması, umutları da yeşertti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de ilçe ziyaretleri yaparken bu konuya değindi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinin tarım arazisinde incelemelerde bulunan Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada il genelinde son aylarda gerçekleşen yağışların yüzleri güldürdüğünü söyledi.

"Yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü, barajlar doldu"

Sivas'ın Türkiye'nin en önemli tarım potansiyeline sahip illerden birisi olduğunu belirten Vali Şimşek, "İlimiz ekonomisi daha çok tarıma dayalı bir il. Ülkemiz ekonomisine de, ülkemiz tarımsal milli hasılasına da ciddi katkı yapan bir il durumundayız. Gerçekten ilimiz önemli bir tarım potansiyelini barındırıyor.

Yaklaşık 8 milyon dekarlık alanda tarım yapılıyor ve bunun yarısında 4 milyon dekarında da hububat ekimi gerçekleştiriliyor. Şu anda da bu hububat tarım arazisinde incelemelerde bulunuyoruz. Son aylarda gelen yağışlarla birlikte çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve barajlarımızdaki doluluk oranı da yüzde 80'leri buldu.

İnşallah bu yağışlarla birlikte önemli bir rekolte bekliyoruz bu hasat döneminde. İnşallah çiftçilerimizin bu hasat döneminde yüzleri gülecek. Daha bereketli bir yıl olacak onlar için. Çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum şimdiden" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz Şimşek'e ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ eşlik etti.