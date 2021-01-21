Sivas'ta koronavirüs vaka sayısı yüzde 80 azaldı

Vali Salih Ayhan, son vakayı tedavi edene kadar tedbirleri elden bırakmadıklarını söyledi.

Sivas'ta koronavirüs salgını kaynaklı vakalarda büyük oranda gerileme yaşandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle vaka sayısının yüzde 80 azaldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde 153 merkez köy muhtarı, il genel meclis üyeleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla, Vali Ayhan başkanlığında toplantı yapıldı.

"SON VAKAYI TEDAVİ EDENE KADAR..."

Burada konuşan Ayhan, devletin aldığı kararlar ve yerelde uygulanan tedbirlerle koronavirüs sürecini başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

Zorlu süreçte sağlık sistemini güçlü şekilde ayakta tutmayı başardıklarını aktaran Ayhan, "Geldiğimiz noktada ilimizde vaka sayılarında yüzde 80 azalma var. Hedefimiz olan son vakayı tedavi edene kadar tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Sahada maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek aynı kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI OLDUYSAK, SİZİN BÜYÜK KATKINIZ OLDU"

Salgınla mücadeledeki bu başarıya muhtarların da büyük katkı sağladığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizler, devletimizin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Bu salgın sürecinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mücadelede başarılı olduysak sizin de büyük katkınız ve desteğiniz oldu. Maske dağıtımında, halkın bilgilendirilmesinde, vefa sosyal destek ekiplerine sağladığınız katkılarla bu mücadelede bize büyük güç kattınız. Hepinizden 2021 yılında da aynı desteği bekliyoruz."