Sivas Valisi Salih Ayhan, kırsaldaki öğrencilerin Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde misafir edilerek kayakla tanıştırıldığı projenin bu yıl da devam edeceğini açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki bir lokantada aylık gerçekleştirilen "Basınla Biz Bize" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İldeki spor projeleri ve yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Ayhan, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de bir çok projeye imza attıklarını belirtti.

ÇOCUKLARIMIZ KAYAK SPORU İLE TANIŞTI

Merkez ve ilçelerde sürdürülen önemli projelerden birinin de "Kışlar Daha Güzel Olacak" projesi olduğunu aktaran Ayhan, "Sivas bir kış şehri ve biz çocuklarımızın kayak sporu ile tanışmasını çok önemsiyoruz. İlçelerimizden binin üzerinde öğrencimizi Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'mizde 3 gün misafir ettik. Gündüz kayak, akşam değerler eğitimi ile çocuklarımızla bir arada oluyoruz." dedi.

Sivas'ta köylerdeki çocuklar kayakla tanıştırılıyor - Video

Başarılı çocukları bu sayede keşfederek profesyonel kayakçı yetiştirmek istediklerini aktaran Ayhan, "Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi ile yetenek tarama testlerinden geçen öğrencilerimizi profesyonel olarak yetiştiriyoruz." diye konuştu.

"MİNİK YİĞİDOLAR TAKIMINA SAHİP ÇIKIYOR"

Önceki yıllarda başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi"nin de devam ettiğini anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi'ni tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Sivasspor’un maçları için kırsaldan gelen öğrencilerimize şehrimizi gezdiriyor, valilik makamında misafir ediyor, sonrasında il protokolümüz ile birlikte tribünlerde takımlarına destek oluyorlar. Öğrencilerimiz geçen hafta tribündeki yerlerini tekrar aldı. Bu da takımımızın galibiyetinde önemli oldu diye düşünüyorum. Projenin ülke genelinde bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi, tribünlerin şiddetten uzaklaşmasına, spor ve taraftarlık kültürünün sağlıklı bir biçimde kazandırılmasına, kırsal-merkez arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor yatırımları ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.