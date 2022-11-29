Sivas'ta koyun otlatılan yerde obruk oluştu

Hafik ilçesindeki tarlada 10 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

Sivas’ın Hafik ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tarlada oluşan obruk görenleri korkuttu.

İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti.

Yetkililere haber verdi

Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen yetkililer, obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

Sivas'ta obruğun içerisine düşmekten kurtuldu VİDEO



"Burayı doldurmaya çalışıyorlar"

Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, “Birdenbire bir gürültü oldu, sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabii ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman. Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluşmuş. 10’a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler biçtiler. Şu anda burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklı; taban suyumu, bataklık mı bilinçsiz sulamamı ona yorum yapamıyorum. 15 metre önümde çöküntü oluştu. Hayvanlarım ile beraber ben bunun içinde kalabilirdim. Bunun içine düşüldüğü zaman zaten kimsenin bulma şansı yok.” dedi.