Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları uçtu. Kopan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.

Sivas'ta akşam saatlerinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Binaların çatıları uçtu

Kentin bir çok farklı noktasında binaların çatıları uçtu. Kent merkezinde Kaleardı Mahallesi'nde bir binanın çatısı yola savruldu.

Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatıdan kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

5 binanın 3 iş yerinin çatısı uçtu, 8 araç hasar gördü

DHA'nın haberine göre Çayyurt Mahallesi'nde ise rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar Çimenli Camisi'nin duvarında hasara yol açtı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kentte, kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 binanın, 3 iş yerinin çatısı uçarken, 8 araç ve 2 iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.





































