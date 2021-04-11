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    Sivas'ta kuzuların anneleriyle buluşma anı

    Sivas'ta kuzuların anneleriyle buluşma anı

    Baharın müjdecisi süt kuzularının anneleriyle buluşma anı güzel görüntüler oluşturdu.
    • AA
    • 11.04.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 09:42
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    Sivas'ta kuzuların annelerine kavuştuğu anlarda kameralar da kayıttaydı.

    ANNELERİNİ SESİNDEN TANIDILAR

    500 koyun ve 650 kuzunun yer aldığı tesiste; ağıl kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıdı.

    Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzuların kavuşması görenleri mutlu etti.

    Sivas'ta kuzuların anneleriyle buluşma anı VİDEO

    Sivas ta kuzuların anneleriyle buluşma anı #1

    Sivas ta kuzuların anneleriyle buluşma anı #2

    Sivas ta kuzuların anneleriyle buluşma anı #3

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