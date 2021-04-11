Baharın müjdecisi süt kuzularının anneleriyle buluşma anı güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta kuzuların annelerine kavuştuğu anlarda kameralar da kayıttaydı.

ANNELERİNİ SESİNDEN TANIDILAR

500 koyun ve 650 kuzunun yer aldığı tesiste; ağıl kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıdı.

Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzuların kavuşması görenleri mutlu etti.

Sivas'ta kuzuların anneleriyle buluşma anı VİDEO