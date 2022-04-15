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    Sivas'ta leylekli okulun misafirleri geldi

    Bacasındaki yuvalarına yaklaşık 40 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla 'leylekli okul' olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, havaların ısınmasıyla ilk misafirlerini ağırlıyor.
    • 15.04.2022 - 05:11
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 05:32
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    Sivas'ta leylekli okulun misafirleri geldi

    Sivas'ta Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu binasının çatısına özel olarak yapılan yuvanın müdavimi leyleklerden ikisi geldi.

    40 yıldır okulun çatısında yuvalıyorlar

    AA'nın haberine göre, okulun müdürü Ömer Doğan, yaklaşık 40 yıldır okulun çatısını mesken tutan leyleklerin yuvalarına gelmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Leyleklerin önceki yıllara göre yaklaşık 10 gün gecikmeli geldiklerini belirten Doğan, "Bunu da bu yıl havaların soğuk gitmesine bağlıyorum. Tekrar geldiler ve yuvalarındalar, mutluyuz." dedi.

    Sivas'ta leylekli okulun misafirleri geldi - VİDEO

    "2 leylek geliyor, 5 ya da 6 leylek olarak gidiyorlar"

    Leyleklerin gelmesinden dolayı öğrencilerin, ailelerin ve mahalle halkının mutlu olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

    "Herkes uzun süreden beri takip ediyor, baharın gelmesiyle birlikte gözleri sürekli okulun çatısında oluyor. Hatta bu yıl komşularımız leyleklerin geliş zamanını dakikasıyla birlikte söylediler. Havalar soğuduğu için bir ara kayboldular, tekrar buradalar. İki leylek geliyor, ayrılırken 5 ya da 6 leylek olarak gidiyorlar.

    Sivas ta leylekli okulun misafirleri geldi #1

    "Devletimiz, leyleklerin yuvasını yeniledi"

    Geçmişte devletimiz leyleklerin yuvasını yeniledi. Binamız yıkılıp yenilendiği zaman yaklaşık 6-7 yıl önce leyleklerin yuvası daha aşağıdaydı. Binamız tamamlandığı zaman valiliğe bildirdik. Onlarda bir platform kurarak vinç kiralayarak leyleklerin yuvasını yeniledi.

    Sivas ta leylekli okulun misafirleri geldi #2

    "Mahallemizin simgesi oldular"

    O zamanda çok mutlu olduk, hatta 'çatıdaki leyleğini düşünen bir devletimiz var diye bahtiyarız' şeklinde açıklamam olmuştu. O zaman leyleklerimiz kısa süre yuvalarını yadırgadılar ama aynı yuvalarına gelmeye devam ediyorlar. Leyleklerin olmadığı zaman bazı mahalle sakinlerinin kurumlara başvurarak 'niye gelmiyorlar' diye bilgi aldıklarını duyduk . Mahallemizin ve okulumuzun simgesi oldu."

    Sivas ta leylekli okulun misafirleri geldi #3

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