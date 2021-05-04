Sivas'ta maket trafik polisine maske taktılar

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronavirüse dikkat çekmek için yaya geçidine monte edilen maket trafik polisinin ağzına maske taktı.

Sivas kent merkezinde, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Süleyman Çanka Çarşısı önünde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, bazı il protokol üyeleri, jandarma ve çok sayıda polis katıldı.

Programda “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” temalı maket trafik polisi, yaya geçidine monte edildi.

MAKETE MASKE TAKILDI

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, koronavirüse de dikkat çekmek için yaya geçidine monte edilen maket trafik polisine maske taktı.

"İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKECEK"

Programda konuşan Vali Ayhan, "Maket uygulaması Türkiye’de ilk ve bizim de Sivas’ımızın adeta kalbi olan ve Türkiye’nin de en güzel meydanı olan şehrimizin kent meydanına da bir farkındalık oluşturması için gerçekleştirdik. Bu farklılık insanların dikkatini çekecek ve gerek araç sürücülerimiz gerek ise yaya olan vatandaşlarımız onu gördüğü anda da bazı trafikle ilgili olan eğitimleri, olması gereken duygununda bir anda ortaya çıkacağını da söyleyebilirim. Güzel bir uygulama oldu." dedi.













