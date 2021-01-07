Sivas'ta marketten bisküvi alıp, kaçan köpek kamerada

Girdiği akaryakıt istasyonu marketinden bisküvi çalan köpek, güvenlik kamerasına yakalandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde bisküvi yiyen köpek, dikkat çekti.

Akaryakıt görevlileri, bunun üzerine marketin güvenlik kamerasını kontrol etti.

BİSKÜVİYİ MARKETTEN ÇALDI

Kamera kayıtlarında ise köpeğin, markette kimse yokken içeriye girerek rafta bulunan bisküviyi alıp, dışarı çıktığı görüldü.

Sivas'ta marketten bisküvi alıp, kaçan köpek VİDEO

"GÖTÜREBİLECEĞİ KADARINI ALMIŞ"

Market görevlisi Nesim Efe, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek "Beni arkadaş uyarınca farkına vardım. Köpek bisküviyi alıp dışarıya çıkmış. Kendisi açmış paketi ve oturup yiyordu. Götürebileceği kadarını alıp çıkmış." dedi.