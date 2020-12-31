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    Sivas'ta misafir odasının altından yol geçiyor

    Sivas’ın Karayün köyünde, iki komşunun anlaşmazlığı nedeniyle yapılan ve altından yol geçen misafir odası görenleri şaşırtıyor.
    • İHA
    • 31.12.2020 - 10:53
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:00
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    Sivas'ta misafir odasının altından yol geçiyor

    Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karayün köyünde, yaklaşık 30 yıl önce komşusu tarafından yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü Ailesi'nin arsasına bakınca, iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı.

    KAPATMAK İÇİN YAPTI

    Yapılan evin pencerelerinin arsasına bakmasını istemeyen Kurugöllü Ailesi komşusuyla bir çözüme varamayınca, çareyi komşusunun penceresinin önüne inşa ettiği altından yol geçen misafir odasıyla kapatmakla buldu.

    Uzun zamandır ayakta duran misafir odası, komşunun evi yıkılınca ilginç görünümüyle dikkat çekerken odayı ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #1

    "BAŞKA TÜRLÜ ÇÖZÜME VARAMADIK"

    Süleyman Kurugöllü, misafir odasını ilk kez görenlerin şaşırdığını belirterek, “Evin hikayesi şu görmüş olduğunuz sınırda komşumuzun evi vardı. Şu pencerelerden dolayı babamla yaşadıkları bir husumet vardı. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hem yolu değerlendirdik, kapatmamış olduk. Hem de buraya oda yapmış olduk. Yaklaşık 30 yıldır misafir odası olarak kullanıyorduk. Son birkaç yıldır ardiye olarak kullansak da hala zarar vermeden işimize yarıyor. Yan komşu ile inatlaşma onun akabinde de yolu kapatmadan orayı değerlendirme. Başka türlü çözüme varamadık. Görenler şaşırıyor. Gelen yabancılar özellikle fotoğraf çekiyorlar. Daha önce birkaç defa burası sosyal medyada falan yer aldı. İnsanların dikkatini çeken bir yer." dedi.

    Sivas'ta misafir odasının altından yol geçiyor VİDEO

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #2

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #3

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #4

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #5

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #6

    Sivas ta misafir odasının altından yol geçiyor #7

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