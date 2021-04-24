Sivas'ta yaygınlaştırılmaya çalışılan mor patatesin ekim sezonu düzenlenen törenle başladı.

Sivas'ta mor patatesin ekim sezonu Göydün köyünde düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Vali Salih Ayhan, "Patates üretiminde Türkiye'de önemli iller arasındayız" dedi.

"YENİ VE KATMA DEĞERİ OLAN BİR ÜRÜN"

Mor patates ekimi için yapılan törene katılan Vali Salih Ayhan, "Patates üretimine Türkiye'de önemli iller arasındayız. Tohumluk patateste Türkiye'de 1'nci sırada olan ilimizde, birkaç yıldır katma değeri yüksek olan mor patates üretimine de ağırlık verdik.

Mor patates Türkiye'de Konya ve Sivas'ta ekilen yeni bir üründür. Sivas özellikle tohumluk anlamında en iyi olan illerin başında gelmektedir. Yeni ve katma değeri yüksek bir ürün" dedi.

Sivas'ta 'mor patatesin' ekim sezonu başladı VİDEO

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ALIN TERİ KARŞILIK BULACAK"

Ayhan yaptığı açıklamada mor patatesin çok iyi bir ürün olduğunu belirterek, "Vitamin açısından da çok iyi bir ürün ve kamuoyunda yeni bilinirliği artıyor. İnşallah Sivas'ın birçok yerinde de bu ürün adından sıkça söz ettirecektir. Ve çiftçilerimizin alın teri karşılık bulacak.

Sivas iyi bir tarım şehri, potansiyeli çok yüksek, çeşitliliği artmaktadır. Hayvancılık alanında da iyi bir noktaya geldik ama bu da yeterli değil. Özellikle salgınla birlikte tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.