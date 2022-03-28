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    Sivas'ta nisan ayı, 4 metre karla karşılanıyor

    Sivas’ta sert geçen kıştan geriye yüksekliği 4 metreyi bulan kar birikintileri kaldı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 12:34
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    Sivas'ta nisan ayı, 4 metre karla karşılanıyor

    Sivas son yılların en sert kışını yaşadı.

    Bu yıl bol kar yağan Sivas’ta özellikle Mart ayı içerisinde art arda soğuk rekorları kırıldı.

    Kış soğukları Mart ayının son günlerine kadar devam etti.

    MART AYINDA 4 METRE KAR

    Sivas’ın Zara ilçesi Karabayır bölgesinde geçtiğimiz gün çekilen fotoğraflar kışın ne kadar sert geçtiğini gözler önüne serdi.

    Mart ayının son gülerinin yaşandığı Sivas’ta yüksekliği 4 metreyi bulan kar birikintileri dikkat çekti.

    Rüzgarın taşıdığı yüksek kar birikintileri çocuklara eğlence oldu.

    Sivas ta nisan ayı, 4 metre karla karşılanıyor #1

    Sivas ta nisan ayı, 4 metre karla karşılanıyor #2


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