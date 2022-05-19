Sivas'ta ölen babası için meyve ağaçları ekti

İki yıl önce vefat eden babası için hayır yapmak isteyen oğlu, 2 bin 500 adet meyve fidanı dikti.

Sivaslı Hüseyin Önder, iki yıl önce babası Ahmet Önder'i kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde vefat eden babası için hayır yapmak isteyen oğul Önder, meyve ağaçları aldı.

Babasının hayrına; elma, armut, kiraz, dut, erik ve bademden oluşan 2 bin 500 adet meyve fidan dağıttı.

"Olumlu dönüş almak beni mutlu etti"

Konu hakkında açıklama yapan Hüseyin Önder, “Zara Ziraat Odası Başkanımız Zeki Şimşek beyin çalışmalarını yakından takip ediyordum. Geçtiğimiz yıl Zeki beyle beraber köy çocuklarımıza kırtasiye ve giysi dağıtımı yapmıştık. Başka ne yapabiliriz diye istişare yaptığımızda, bana meyve fidanlarından bahsetmişti. Ben de kurumun başlattığı meyve ağacı projesine babam adına destek olarak 500 çiftçiye beşer adet meyve fidanı dağıtılmasına vesile oldum. Bu durumdan çok fazla olumlu dönüşler almak beni memnun etti. ” dedi.

Babasının çiftçi olması nedeniyle Zara’da da tarım faaliyetleriyle uğraştığına değinen Önder, ilçe çiftçileri için Zara Ziraat Odası birlikteliğinde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.



