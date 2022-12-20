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    Sivas'ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü

    Seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Olay yerine gelen polis memurunun sürücünün üzerini battaniye ile örtmesi yürekleri ısıttı.
    • 20.12.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:45
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    Sivas'ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü

    Sivas'ta kar yağışı şiddetini artırmaya başladı.

    Yoğun kar nedeniyle yollarda buzlanma olurken sürücüler, direksiyon hakimiyetini sağlamakta zor anlar yaşadı.

    Gürün ilçesinde tırıyla seyir halinde olan R.Ç., kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti.

    Yaralanan olmadı

    Bir süre sonra yan yatarak duran tırda, kimse yaralanmadı.

    Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

    Sivas ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü #1

    Sürücünün üzerini battaniye ile örttü

    Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru, sürücünün üşümemesi için üzerini battaniye ile örttü.

    İHA'nın aktarımıan göre; kahraman polisin bu hareketi yürekleri ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sivas'ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü VİDEO

    Sivas ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü #2

    Sivas ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü #3

    Sivas ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü #4


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