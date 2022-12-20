Seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Olay yerine gelen polis memurunun sürücünün üzerini battaniye ile örtmesi yürekleri ısıttı.

Sivas'ta kar yağışı şiddetini artırmaya başladı.

Yoğun kar nedeniyle yollarda buzlanma olurken sürücüler, direksiyon hakimiyetini sağlamakta zor anlar yaşadı.

Gürün ilçesinde tırıyla seyir halinde olan R.Ç., kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti.

Yaralanan olmadı

Bir süre sonra yan yatarak duran tırda, kimse yaralanmadı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Sürücünün üzerini battaniye ile örttü

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru, sürücünün üşümemesi için üzerini battaniye ile örttü.

İHA'nın aktarımıan göre; kahraman polisin bu hareketi yürekleri ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü VİDEO

