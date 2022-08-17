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    Sivas'ta psikolojisi bozulan buzağı, gezmeye çıkarıldı

    Gemerek ilçesinde yem yemeyen buzağısının depresyona girdiğini düşünen Aydın Koçyiğit, hayvanını arabasıyla tura çıkardı. Koçyiğit ve buzağı, araçla yayla ve şelale gezisi yaptı.
    • 17.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 13:02
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    Sivas'ta psikolojisi bozulan buzağı, gezmeye çıkarıldı

    Sivas'ta depresyone girdiği düşünülen buzağı için sarf edilen çaba dikkat çekti.

    Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yemlerini yemeyen bu yüzden de bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısı için harekete geçti.

    Buzağıyı aracına bindiren Koçyiğit, gezintiye başladı.

    Buzağıya motivasyon turu

    Aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıya şehir turu attıran Koçyiğit, Sızır Şelalesi ve çat yaylarına gitti.

    Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

    Sivas'ta psikolojisi bozulan buzağı, gezmeye çıkarıldı VİDEO

    "Gezdirdim, stres attı biraz"

    Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, “Yem pahalandığından dolayı strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesine götürdüm, çat yaylasına götürdüm. Gezdirdim stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem” dedi.

    Sivas ta psikolojisi bozulan buzağı, gezmeye çıkarıldı #1


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