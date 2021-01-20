Sivas'ta, hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu.

Sivas'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığı, sabah saatlerinde eksi 17 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buz tuttu.

AKINTI OLMAYAN YERLER DONDU

Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü. Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde, ırmağın tamamen buzla kaplandığı görüldü.

Irmak çevresinde oluşan kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu. Ayrıca il genelinde, 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise sürüyor.

Sivas'ta soğuk hava Kızılırmak'ı dondurdu ViDEO





















