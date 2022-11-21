Sivas'ta ekmeği ucuz satan esnaf tehdit alıyor

Bir fırıncı aldığı tehditlere rağmen işlediği günahların çok olduğunu söyledi ve hayır duası alabilmek için ekmeği 2 TL'den vatandaşa sattığını ifade etti.

Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, oturduğu mahalledeki vatandaşlarına ucuz ekmek imkanı sunuyor.

Fırıncı, vatandaşınların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi için ve hayır dualarını alabilmek adına ekmeğin fiyatını piyasadan daha ucuza satarak 2 liraya indirdi.

Vatandaşın gönlünü kazandı

Yıldız bu durumu Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına, "Ekmek, poğaça ve simit 2 lira. Bir ekmek çalanın günahı olmaz, bin ekmeği paylaşmayanın günahı olur." yazılı pankart asarak duyurdu.

Sivas'ta normal şartlarda 3.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatını indirerek 2 liraya satmaya başlayan Yıldız, vatandaşın gönlünü kazanmayı başardı.

Vatandaşların hayır duasını almak istediğini belirten Yıldız, 2 liradan sattığı ekmekten kendisine yetecek kadar para kazandığını söyledi.

Meslektaşları tarafından tehdit altında

Ucuz ekmek sattığı için meslektaşları tarafından tehditte edildiğini dile getiren Yıldız, fiyat politikasından dönmeyeceğini ve böyle devam edeceğini söyledi.

Fırın işletmecisi Ali Yıldız, "Para kazanmak çok güzel yalnız uzun vadede helalinden kazanmak önemli. Kimse yanlış anlamasın benim fırıncı camiası ile ve Sivas’ta ki diğer meslektaşlarıma ile bir zarım zorum yok.

Sivas’ta bir fırıncı aldığı tehditlere rağmen 2 liraya ekmek satıyor VİDEO



Sistemin bir noktada kırılması lazım



Delide değilim sokaktan da para toplamıyorum. Ama sistemin bir noktada kırılması lazım. Sivil toplum örgütlerinin bu noktada duyarlı olması lazım. Birkaç tane meslektaşım dediğim arkadaş farklı muhabbetler yaptılar. Bunun içinde tehdit şantaj da dahil.

Olayı adli mercilere yansıttık ama duyarlı olunmadı. Aslında sıkıntılarımız çok. Ama gücümüzün yettiği kadar Allah ömür verdiği sürece de biz bu fiyat politikasını böyle devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

"Benim günahım çok dua almak istiyorum"

Fırıncı Yıldız, günahlarının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade ederek: "Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Normalde 3 buçuk liradan satılması gerekiyor"

İHA'nın haberine göre, vatandaşa iki liraya sattığı ekmeğin 200 gram olduğunun altını çizerek, "Allah bin bereket versin karnımız doyuyor. Gramı Belediye rayici 200 gram. Normalde 3 buçuk liradan satılması gerekiyor. Tesadüfü tarttığımız ekmekler 205 210 gram geliyor. Simit poğaça da aynı fiyata. Önümüzde ki haftalarda ürün yelpazemiz biraz daha genişliyor." ifadelerini kullandı.